Editör: Özlem KIRAL
Bingöl'de deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
Depremin saati 11:19 olarak açıklanırken, depremin derinliği 8.87 kilometre olarak açıklandı.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinin merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özlem KIRAL
Bingöl'de deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
Depremin saati 11:19 olarak açıklanırken, depremin derinliği 8.87 kilometre olarak açıklandı.