Bingöl'de deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinin merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de deprem

Editör: Özlem KIRAL

Bingöl'de deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Depremin saati 11:19 olarak açıklanırken, depremin derinliği 8.87 kilometre olarak açıklandı.

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