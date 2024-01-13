Bingöl'de doğal gazdan zehirlenip, Diyarbakır'a getirilen 9 kişi hayati tehlikeyi atlattı

Kaleönü Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, dün sabah saatlerinde esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısı sebebiyle 16 kişi etkilendi. Çevredeki esnafların İhbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 9 vatandaş ileri derece oksijen tedavisi için Diyarbakır'a götürüldü. Oksijen tedavisi gören 9 kişi hayati tehlikeyi atlattı. Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 7 vatandaş ise taburcu edildi.