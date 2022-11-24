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Bingöl’de kaçak avcılık yapan şahıslara ceza

Bingöl’de kaçak avcılık yapan kişilere, jandarma ekipleri tarafından 13 bin 996 lira idari para cezası ve 150 bin lira tazminat cezası kesildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:32
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Bingöl’de kaçak avlanan kişilere 164 bin lira ceza kesildi

Bingöl’de kaçak avcılık yapan şahıslara ceza
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Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma tarafından yapılan kontrollerde, kaçak avlandığı tespit edilen kişilere 13 bin 996 lira idari para cezası ile 150 bin lira tazminat cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kaçak avcılık yapıldığına dair alınan ihbar üzerine harekete geçti. Bölgede kontroller yapan ekipler, şahıslar tarafından yasa dışı bir şekilde 1 adet çengel boynuzlu dağ keçisi avlandığını tespit etti. Şahıslara, 13 bin 996 lira idari para cezası ve 150 bin lira tazminat cezası kesildi.

Yine kentte gece kaçak avcılık yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapılırken, olayda kullanılan araca da el konuldu. Aracın mülkiyeti de kamuya geçirildi.


(Kaynak: İHA)

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