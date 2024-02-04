Bingöl'de Kar Yağışı 25 Köy Yolunu Kapattı

Kaynak: DHA
Bingöl'de Kar Yağışı 25 Köy Yolunu Kapattı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağışla birlikte kayganlaşan yolda bir kamyonet takla atarak kaza yaptı.

Yoğun Kar Yağışı 25 Köy Yolunu Kapattı

Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı öğrenildi.

Ekipler Kapanan Yolları Açmak İçin Çalışıyor

İl Özel İdaresi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların tekrar ulaşıma açılmasını sağlamaya çalışıyor.

Kaza Meydana Geldi

Öte yandan yağışla birlikte kayganlaşan yolda 21 AS 099 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve kayganlaşan yollarda dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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