Bingöl'de meteor 8 sene sonra aynı yere düştü. Daha önce bulanlar paraya para dememişti

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok ilinde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim, 8 sene sonra yine 2 Eylülde Bingöl’e düştüğü iddia edildi.

KAYNAK: İHA
Bingöl'de meteor 8 sene sonra aynı yere düştü. Daha önce bulanlar paraya para dememişti


2 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim, Bingöl’e de görüldü. Merkeze bağlı bir mahallede evin önce çatısına ardından da bahçesine düşen cisim, hane sakinlerini heyecanlandırdı.

Cismin bir parçasını incelemek üzere ilgili birimlere vereceklerini belirten vatandaş, değerli olmasını ümit ettiklerini söyledi.
O geceyi anlatan vatandaş, ''2 Eylül akşamı dışardaydım saat 20.00-20.30 arası birden gökyüzü aydınlandı. Başta deprem oldu sandık. Ondan sonra çatından bir ses geldi ve bahçenin içine bir şey düştü. Bakmak istedik ve göktaşına benzer bir taş bulduk. İçeri getirdik ve dayıma verdik. O da incelemek için götürdü, inşallah göktaşı ve değerli bir şeydir'' diye konuştu.

8 SENE ÖNCE YİNE 2 EYLÜLDE DÜŞMÜŞTÜ

Bingöl merkeze bağlı Sarıçiçek köyüne 2 Eylül 2015'te meteor parçalarının düşmesinin ardından vatandaşlar bölgede göktaşı aramış, hatta bazıları buldukları meteor parçalarını yabancılara satarak para kazanmıştı.

aw022757-02.jpg

aw022757-03.jpg

aw022757-04.jpg

Öne Çıkanlar
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Gabon’da General Nguema geçici devlet başkanı olarak yemin etti Dünya
Gabon’da General Nguema geçici devlet başkanı olarak yemin etti
Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü transfer etti Spor
Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü transfer etti
Alerji vakaları giderek artıyor: Küresel ısınma sebeplerden biri Sağlık
Alerji vakaları giderek artıyor: Küresel ısınma sebeplerden biri
Bu tarihten itibaren memurların hesabına 32 bin 297 lira yatacak Memur ve Emekli
Bu tarihten itibaren memurların hesabına 32 bin 297 lira yatacak
Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek Ekonomi
Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek
Trabzonspor’da Batista Mendy ile son raunt Spor
Trabzonspor’da Batista Mendy ile son raunt
Jandarma'dan anız yangınına karşı broşürlü önlem Güncel
Jandarma'dan anız yangınına karşı broşürlü önlem