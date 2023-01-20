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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo esrar ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs da tutuklandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:07
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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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İHA'da yer alan habere göre, Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ''Genç ilçesi kırsalında farklı noktalarda yapılan operasyonlarda toplamda 10 kilo 838 gram kubar esrar maddesi ve 119 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olaylarda yakalanan 4 şüpheli şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış olup, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevkleri sağlanmıştır. Güvenlik güçlerimizce, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik kararlı mücadeleye ve devletimizin menfaatlerini korumak için kazancı ile yasadışı örgütlere mali kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetlerine olan mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin ve halkımızın desteği ile kararlılıkla devam edilecektir.” denildi.

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