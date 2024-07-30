Bipolar hastası kadın kendini astı

Olay, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Kuşadası'nda yaşayan 43 yaşındaki Özlem Duman, söylenenlere göre bipolar hastalığı ile mücadele ediyordu.

Daha önce de birkaç kere intihar girişiminde bulunan kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında öğle saatlerinde yanında getirdiği çarşafla kendini astı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Duman'ın yaşamanı yitirdiğini tespit etti. Kendini asan kadının intihar etmeden birkaç gün öncende sosyal medya hesaplarından video yayınladığı öğrenildi.