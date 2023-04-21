Bir ağabeyin en zor anları

Antalya'da, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü Esat Akar (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Esat'ın ağabeyi Harun Akar, kardeşinin cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı.

Bir ağabeyin en zor anları

DHA'nın haberine göre, kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi'nde meydana geldi.

Esat Akar yönetimindeki 07 ASF 252 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ciple çarpıştı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Esat Akar, sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, cipin sürücüsünü emniyete götürdü.

Esat Akar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. İşlemlerinin ardından Akar'ın cenazesini, ağabeyi Harun Akar gözyaşlarıyla teslim aldı. Kardeşinin cenazesini almaya yakınlarıyla gelen Harun Akar, cenaze aracına konulan tabuta sarıldı. Esat Akar, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

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