Vatandaş tebliğcileri böyle kovdu. 'Bu cemaatçiler benim çocuğumu aldı. Defolun gidin buradan'

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Vatandaş tebliğcileri böyle kovdu. 'Bu cemaatçiler benim çocuğumu aldı. Defolun gidin buradan'

İstanbul'dan 'tebliğ' için Ordu’ya giden 'Mahmutefendi' tarikatı üyesi Recep Konuk ve bir arkadaşına Ordulu vatandaşlar tepki gösterdi.

Mahmutefendi tarikatı üyesi olan Recep Konuk ve yanında bulunan bir grup 'tebliğ' için gittikleri Ordu’da halkın tepkisi ile karşılaştı.

"NAMAZDAN MİLLETİ SİZ SOĞUTTUNUZ"

İstanbul'dan geldiklerini ve sadece namaza çağırma niyetinde olduklarını ifade eden Konuk'a bir vatandaş, "Namazdan milleti siz soğuttunuz,, dini siz böldünüz, bu tarikatı cemaati siz çıkardınız. Bu milleti siz böldünüz. Daha bu milletten ne istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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"CEMAATÇİLER YUVAMI DAĞITTI"

“İslam dininden başka din var mı?” diye tebliğciye soran vatandaş, cemaatçilerin kendi yuvasını dağıttığını, cemaatçilerin çocuğunu aldığını söyledi. Vatandaş daha sonra tebliğcileri, “Defolun gidin buradan" diyerek kovdu.

Tebliğciler yaşanan olayın ardından bulundukları bölgeyi terk etti. Yaşanan olay, sosyal medyada gündem olurken, bazı kesim tebliğcilere tepki göstererek vatandaşa hak verirken, bazı kesim ise tebliğcilere yapılan hakaretin saygısızca olduğunu ifade etti.

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