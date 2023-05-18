Bir askerimiz şehit oldu

Rize'nin Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu, gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Uzman Erbaş tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Bir askerimiz şehit oldu

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

26 YAŞINDAYDI

26 yaşındaki Bayburtlu Uzman Çavuş kalp krizi sonucu görev yaptığı Rize’de vefat etti. Rize’nin Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu gece saatlerinde bir anda fenalaştı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Rize Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Kantaroğlu’nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kantaroğlu kurtarılamadı.

RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Rize’de ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Kantaroğlu, bugün ikindi namazına müteakip Sahil Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Rize’de toprağa verilecek.

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Siyaset
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir Bilim
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları Spor
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi Spor
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü' Siyaset
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü'
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti Dünya
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi Spor
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi