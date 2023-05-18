Bir askerimiz şehit oldu

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

26 YAŞINDAYDI

26 yaşındaki Bayburtlu Uzman Çavuş kalp krizi sonucu görev yaptığı Rize’de vefat etti. Rize’nin Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Erbaş Ömerhan Kantaroğlu gece saatlerinde bir anda fenalaştı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Rize Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Kantaroğlu’nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kantaroğlu kurtarılamadı.

RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Rize’de ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Kantaroğlu, bugün ikindi namazına müteakip Sahil Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Rize’de toprağa verilecek.