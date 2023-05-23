Bir Atatürk’ün göç politikasına bak bir de şimdi yapılanlara

Editör: Osmancan EROK

Emekli General ve Yeniçağ gazetesi yazarı Dr. Naim Babüroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve Atatürk’ün politikalarından birini hatırlattı.

Günümüzde Türkiye dünyanın en çok sığınmacı alan ülkesi olurken, 1934 tarihli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı Resmi Gazete, bir kez daha nereden nereye geldiğimizi gözler önüne serdi.

Atatürk imzalı gazetede, dönemin mülteci politikasının ilkeleri yer alırken Babüroğlu, maddeleri paylaşıp “Türkçe bilmeyen kaderini belirliyor ama istikrar. Demografik yapı değişiyor ama İstikrar. Şeyh Sait rehberimizdir diyor ama İstikrar. Türk’le problemim var diyor ama istikrar. İstikrar çok önemli” dedi.

İŞTE ATATÜRK’ÜN GÖÇ POLİTİKASI

8 sayfalık resmi belgede, göç politikasıyla ilgili özetle şu bilgiler yer aldı:

-Türk soyundan olmayanlar istedikleri yere yerleşemez.

-Anadili Türkçe olmayanlar ayrı mahalle kuramaz, işçi ve sanatçı grubu oluşturamaz.

-Yabancıların bir belediyedeki nüfusu %10'u geçemez.

21 Haziran 1934, Resmi Gazete.

ŞİMDİ İSE SEÇİMİN KADERİNİ TÜRKÇE BİLMEYENLER BELİRLİYOR

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sık sık A Haber'in yaptığı haber yayınlanıyordu.

Bir A Haber muhabiri yurt dışında oy kullanan kişi ile röportaj yapmak isterken Türk olduğunu düşündüğü kişiye mikrofon uzatınca yaşlı adam bir anda, canlı yayında Arapça konuşmaya başlıyordu.

şahsın ne dediği anlaşılmazken, dilini konuşmadığı bir ülkenin geleceğini belirlediği anlar ekranlara yansımıştı.

Röportajı bitirmek isteyen muhabirin çaresizliği ise uzun süre sosyal medyada etkisini göstermişti.