Bir avukat dava için yapay zekayı kullandı. Yapay zeka davayı kazandı mı?

Roberto Mata isimli bir kişi Avianca havayollarına, 2019 yılında havayolu şirketindeyken bir servis arabasından kaynaklandığını söylediği yaralanmalar için dava açtı. Sorunların ihmal kaynaklı olduğunu iddia eden Mata, 30 yıldır avukatlık yapan Steven Schwartz’ın kapısını çaldı.

Yargıç Kevin Castel, Schwartz'ın bir özet için araştırma olarak sunduğu davalardan en az altısının "sahte alıntılar ve sahte atıflar içeren hayali yargı kararları" ile dolu olduğunu ifade etti. Sahte davaların kaynağının yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT olduğu ifade edildi.

“MAHKEME EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYADIR”

Yargıç Castel, yaptığı açıklamada "Mahkeme eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıyadır" dedi. Schwartz ise yeminli ifadesinde, bu davadan önce ChatGPT'yi yasal bir araştırma kaynağı olarak hiç kullanmadığını ve bu nedenle "içeriğinin yanlış olabileceği ihtimalinden habersiz olduğunu" ifade ederken sohbet robotunun sunduğu kaynakları teyit etmediği için ise sorumluluğunu aktardı.

Schwartz 8 Haziran'da bir yaptırım duruşmasına çıkacak. Schwartz, verdiği yeminli ifadede, "Burada gerçekleştirilen hukuki araştırmayı desteklemek için üretken yapay zekadan yararlandığı için büyük pişmanlık duyduğunu ve gelecekte gerçekliğini kesin olarak doğrulamadan bunu asla yapmayacağını" dedi.