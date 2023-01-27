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Yaşam dolu dereler sanayi lağımına döndü. “Elde hortum dere temizlemeye kalkan tek ülkeyiz”

Kocaeli'de İzmit Körfezine dökülen Bakırlı Deresi ile Kilez Deresi siyaha bürünmesi endişe oluşturdu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 20:51
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Bir ay önce beyaza bürünen dere şimdi simsiyah

Yaşam dolu dereler sanayi lağımına döndü. “Elde hortum dere temizlemeye kalkan tek ülkeyiz”
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Kocaeli’nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinde bulunan İzmit Körfezi’ne kadar uzanan Bakırlı Deresi ile Kilez Deresinin siyaha bürünmesi endişe oluşturdu. Derenin siyaha büründüğünü ve köpük oluştuğunu gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile zabıta ekipleri geldi. Ekipler etrafa yayılan koku ve derenin rengi sebebiyle çalışma başlattı.

“BU BÖLGEDE CANLI VARLIK KALMADI, HEPSİ ÖLDÜ”

Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin konuşan Kartepe Arlanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal, “Maalesef çevre katliamı hat safhada. Daha önce bunları defalarca şikayet etmemize rağmen yine dereye bir şeyler döküyorlar ya da suya bırakıyorlar. Bakırlı Deresi’nden Kilez Deresine oradan da bu pis su denize gidiyor. Bu bölgede canlı varlık kalmadı, hepsi öldü. Nereye kadar böyle devam edecek bilmiyoruz. Bütün yetkililere seslendik, yine sesleniyoruz. Artık yeter, çocuklarımızın geleceğini, her şeyimizi öldürdüler. Çevre ekipleri şu an bölgede. Cezalar yazılıyor, tutanaklar tutuluyor ama dere kirletilmeye devam ediyor. Cezalar arttırılması gerekiyor. Maalesef cezalar yazılmasına rağmen derenin kirletildiğine şahit oluyoruz” diye konuşmuştu.

Yaklaşık bir ay önce de dere beyaza bürünmüş, buna sebep olan fabrikaya ceza kesilmişti.

“ELDE HORTUM DERE TEMİZLEMEYE KALKAN TEK ÜLKEYİZ”

Konuyla ilgili Kuzey Ormanları Savunması sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kuzey Ormanları'nın yaşam dolu dereleri Trakya'dan Bolu'ya sanayi lağımına çevrildi. Kartepe Kilez Deresi'nin hali aşağıdadır. Elde hortum dere temizlemeye kalkan tek ülkeyiz.”

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