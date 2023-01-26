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  • Allah'a inanan bu suyu dereye bırakır mı? Deredeki bütün canlılar öldürülüyor

Allah'a inanan bu suyu dereye bırakır mı? Deredeki bütün canlılar öldürülüyor

Bolu Gerede’de bir vatandaş yaşanan çevre katliamını gözler önüne serdi. Çayda can çekişen balıklar anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:57
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Allah'a inanan bu suyu dereye bırakır mı?

Allah'a inanan bu suyu dereye bırakır mı? Deredeki bütün canlılar öldürülüyor
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Akarsu kenarında da yüzlerce ölü balığın görüldüğü videoyu paylaşan vatandaş akarsuyun tabakhanelerin atıklarından dolayı kirlendiğini iddia etti.



Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde akarsuyun kirliliği dikkat çekerken yüzlerce balığın sudaki çırpışını vicdanları yaraladı. 



VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Uzun yıllardır deri işleme sanayinin aktif olarak üretim yaptığı Gerede’de tabakhanelerin atıklarının akarsuya bırakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.



Çevreye ve akarsudaki canlılara büyük zararı olan atıkların sebep olduğu canlı katliamıyla ilgili yetkilere seslenen vatandaşlar çevre katliamına dur denilmesini istedi.



2019'da yaşanan bu olaydan sonra Gerede'de doğa katliamı devam ediyor.

 

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Aha
26.01.2023 12:59
Onlem almayanlarin ve buna sebeo olanlarin allah belasini versin  
 
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