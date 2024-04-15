Bir belediye daha tabelasına T.C.'yi koydu

Kaynak: ANKA
Bir belediye daha tabelasına T.C.'yi koydu
Manisa Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, seçim sürecinde verdiği 'Türkiye Cumhuriyeti' yazılı belediye tabelası asma sözünü bugün yerine getirdi.

Manisa Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, bugün belediye girişine 'Türkiye Cumhuriyeti' yazılı tabela asarak verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi. En fazla iletilen isteklerden birinin bu olduğunu vurgulayan Okur, tüm Somalıların belediye başkanı olacağını ifade etti.

"SİYASET BİTTİ, HİZMET DÖNEMİ BAŞLADI"

Sercan Okur şunları söyledi:

"Seçim öncesi dönemde ve seçildikten sonra Belediyemizde ve şahsıma en fazla iletilen isteklerden birisiydi. Evet belediye binamızın en üst katında 'T.C. Soma Belediyesi' yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti ibaremiz var, ancak bu ibarenin girişte herkes tarafından görülür bir şekilde olmasını istedik. Bu konuda bir çalışma yaptık. Bundan sonra Soma Belediyemizin girişinde 'Türkiye Cumhuriyeti Soma Belediyesi' tabelası Somalı hemşerilerimizi karşılayacak.

Bu tabii ki belediye olarak milli ve manevi değerlere verdiğimiz önemi gösteriyor. Bundan sonra da toplumun her kesiminin milli ve manevi değerlerine önem veren, değer veren bir belediye olmaya devam edeceğiz. Siyaset ayrımı yapmadan, memleketçilik, hemşehricilik yapmadan herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Soma Belediyesi'nde bir dönem kapanmış yeni bir dönem başlamıştır. Bugün itibariyle siyaset bitmiş, hizmet dönemi başlamıştır. Tüm Somalıların bunu bu şekilde bilmesini istiyorum ve Somalı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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