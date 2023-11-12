Bir çift sokakta birbirlerine küfürler saydırarak kavga etti. Kadın defalarca eşine vurdu

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir çift birbirlerine küfür ederek, itip kakarak kavga etti. Arkadaşlarının da karıştığı kavganın videosu kısa sürede viral oldu