Bir çift sokakta birbirlerine küfürler saydırarak kavga etti. Kadın defalarca eşine vurdu

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir çift birbirlerine küfür ederek, itip kakarak kavga etti. Arkadaşlarının da karıştığı kavganın videosu kısa sürede viral oldu
13 Kasım 2023 Pazartesi
İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir çift birbirlerine küfür ederek, itip kakarak kavga etti. Arkadaşlarının da karıştığı kavganın videosu kısa sürede viral oldu
İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir çift birbirlerine küfür ederek, itip kakarak kavga etti. Arkadaşlarının da karıştığı kavganın videosu kısa sürede viral oldu