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  • Bir dönemin efsane komutanı Çetin Doğan Adli Tıbba gitmemek için tarihi bir dilekçe yazdı. Bir doktor 82 yaşındaki hasta

Bir dönemin efsane komutanı Çetin Doğan Adli Tıbba gitmemek için tarihi bir dilekçe yazdı. Bir doktor 82 yaşındaki hasta için böyle der mi?

Bugünkü köşesinde hastane heyetinin hayati riski var ama cezaevinde kalsın dediği Çetin Doğan hakkında bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Doğan'ın Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği manidar dilekçeyi aktardı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:13
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Bir doktor 82 yaşındaki hasta için böyle der mi. Bir dönemin efsane komutanı Çetin Doğan Adli Tıbba gitmemek için tarihi bir dilekçe yazdı.

Bir dönemin efsane komutanı Çetin Doğan Adli Tıbba gitmemek için tarihi bir dilekçe yazdı. Bir doktor 82 yaşındaki hasta için böyle der mi?
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Sözcü yazarı Aytunç Erkin dünkü köşesinde 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan’a doktorların kalp krizi riski taşıdığı raporu verdiğini ve Hakkı Kılınç’ın Parkinson, şeker ve vertigo hastalıkları olduğunu yazmıştı. Erkin, bugünkü köşesinde hastane heyetinin hayati riski var ama cezaevinde kalsın dediği Çetin Doğan’ın Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği manidar dilekçesine yer verdi.

Erkin, 14 gün önce 8 Eylül 2022 tarihinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımıcısı Doç. Selcen Kundak’ın İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne 28 Şubat davası tutuklularından emekli Orgeneral Çetin Doğan'la ilgili “Heyet Raporu” gönderdiğini belirterek fiziki muayene bulgularını aktardı.

Erkin’in aktarımına göre; 399 gündür cezaevinde olan Çetin Doğan’ın Fiziki muayene bulguları/Kardiyoloji başlıklı değerlendirme şöyle:

“… Hayati tehlikesi olmakla birlikte ikinci maddede belirtilen şartlar yerine getirilmek (İkinci madde: İlaca devam etmek, kontrol yaptırmak) şartı ile hayati riski cezaevi içerisinde ve dışında eşit derecededir. Kardiyolojik açıdan hayatını yalnız idame ettirebilir. Kardiyolojik açıdan ceza infazının tehirine gerek yoktur…”

Bu ifadelere, “Vicdan… İnsanın ahlaki değerleri demek! Bir doktor, 82 yaşında bir hasta için “Hayati tehlikesi olmakla birlikte” cümlesini kurduktan sonra nasıl “hayati riski cezaevi veya dışında aynı” ifadesini kaleme alabildi?” diye tepki gösteren Erkin, 16 Eylül'de Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu’nun Çetin Doğan'ın Adli Tıp'a sevkini istediğini kaydetti.

DOĞAN: SİYASİ YÖNLENDİRME VAR

20 Eylül 2022 tarihinde yani iki gün önce Çetin Doğan’ın, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na iletilmek üzere bir dilekçe hazırladığını kaydeden, Doğan’ın dilekçesinden alıntılı bir bölümü aynen aktardı.

Doğan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazdığı dilekçede şu ifadeleri kullandı:

“… Kardiyoloji-Kalp ve Damar Cerrahisi'nin müştereken konsey kararı olarak tanzim ettikleri raporda aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: ‘Hayati tehlikesi olmakla birlikte ikinci maddede belirtilen şartlar yerine getirilmek şartı ile hayati riski cezaevi içerisinde ve dışında eşit derecededir.' Bu hükmü veren sayın doktorların cezaevi şartlarını ve siyasi bir davada hüküm giymiş olan bir kişi üzerindeki etkilerini doğru takdir edebilmeleri uzmanlık alanlarının farklı olması nedeniyle beklenemez. Kalp damar hastalığı bulunan ve bu nedenle hayati tehlikesi bulunan bir kimsenin, cezaevinde doğal olarak yaşanan stres ve üzüntülerle (riskin) artmadığını kabul etmenin ardında siyasi bir yönlendirme olduğunu düşünmekteyim.”

Dilekçesindeki 4'üncü maddede manidar ifadeler kullanan Çetin Doğan “… Yukarıda açıkladığım nedenlerle devletimize yüklüce bir maliyete mal olacak İstanbul Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'na sevkimi kabul etmiyorum… İzmir 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu B-58/Buca-İzmir.” diye yazdı.

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ali hacı
22.09.2022 12:22
mustafa kemalin askeri olmak kolay degil vatan sagolsu sagol paşam  
 
Emmi
22.09.2022 12:19
"Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı statü, hak ve yetkileri kötüye kullanACAğıma, hayatımı insanlık hizmetine adaMAyacağıma,.. şeklinde yemin edenler de varmış  
 
Abbas
22.09.2022 12:03
Vallahi insan insanlığını kaybederse, her şeyi söyler, hele de hükümet komiseri haline gelmişse  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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