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Doktor hastanın üzerine yürüdü. Doktor hanım yakıştı mı yaptığınız size

Her ne kadar son zamanlarda doktorlara uygulanan şiddet haberleri çokça gündeme gelse de zaman zaman da doktorların hastalara olan sert yaklaşımları eleştiri konusu oluyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 20:28
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İzmir'de bir hastanede doktor hastasının üzerine yürüdü o anlar kameraya alındı

Doktor hastanın üzerine yürüdü. Doktor hanım yakıştı mı yaptığınız size
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İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çekilmiş görüntülerde bir doktorun hastaya bağırıp çağırdığı ve çocuğunun yanında üzerine yürüdüğü görülüyor.

İzmir’in popüler sosyal medya hesaplarından birinde yer alan iddiaya göre tahlil sonucu göstermek isteyen bir hasta ile doktor arasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. 

PERSONEL SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

İkili arasında yaşanan gerginlik sonrası hastanın üzerine yürüyen Doç. Dr. Didem Didar Balcı “sana ne, sen kimsin” diye bağırdığı, hastanın çocuğunu tartışmadan korumak adına oradan uzaklaşmaya çalıştığı, “çocuğumun yanında niye böyle yapıyorsun” diyen hastaya bağırmaya devam ettiği ve bu esnada civarda bulunan hastaların ve personellerin doktoru sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Doç. Dr. Balcı hastanenin güvenlik görevlilerine de tepki göstererek "Gelen geçen bize bağıracak mı böyle? Ona mı hesap vereceğim ben" dediği duyuldu.

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Tuketici
27.09.2022 21:13
Doktor olsalar ne yazar Önemli olan adam olabilmek  
 
Metin
27.09.2022 21:11
Doktorlara puanlama sistemi getirilirse, aynı zamanda doktora şiddet konusunda iyi olanı korumak için caydırıcı yasa maddeleri getirilirse sorun çözülür.  
 
Heredot
27.09.2022 21:09
Hoca size hiç yakışmadı. Ben de bir öğretim üyesi olarak size yakıştıramadım  
 
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