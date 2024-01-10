Bir dönem televizyonların ünlü ismiydi. Cenazesini kaldıracak kimse yoktu

90'ların dikkat çeken isimlerinden biri olan Levent Oran 30 Aralık 2023 Cumartesi tarihinde hayatını kaybetti.

90'LI YILLARIN EN POPÜLER İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Levent Oran, reality şovların popüler olduğu 90'lı yıllarda ekranlarda sıkça yer alıyordu. Yaptığı tartışmalı açıklamalar ve söylemleri nedeniyle toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştirilen, özellikle de "Kadın dövülmelidir, hem de sokak ortasında dövülmelidir" ifadesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ayşe Özgün ve Savaş Ay’ın programları ile bilinirliği artan Oran, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelmişti.

2020 yılında geçirdiği kalp krizi ve yaşadığı kol kırığı ile Oran, bir süredir şeker ve kalp tedavisi görüyordu.

Levent Oran’ın cenaze töreni 31 Aralık 2023 Pazar günü Gaziosmanpaşa’da kılınan cenaze namazı sonrası Sarıyer’de defnedildi.

Levent Oran’ın cenazesinde de çoğu ünlüde olduğu gibi magazin ve medya dünyasından dost ve sevenleri yoktu.

Cenazede cami avlusundaki sessizlik, TV ile gelen şöhretin kalıcı olmadığının göstergesi haline gelmişti.