Bir dönemin çocuk yıldızı evlendi

Cansu Demirci, Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini can vermişti.

Tek diziyle şöhreti yakalayan Demirci, sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle önceki gün nikâh masasına oturdu.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

25 Nisan 1992’de İstanbul'da doğdu. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010’da mezun oldu.

2015’de Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

2018’de, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sihirli Annem adlı dizide konuk oyuncu olarak oyunculuğa başlayan Cansu Demirci Selena adlı dizide canlandırdığı Selin Aykar rolü ile geniş kitleler tarafından tanınarak şöhretini akıllara kazandı.

Demirci, 3 kız kardeşin en büyüğü olarak canlandırdığı Selin karakteri sonrasında oyunculuk hayatına mola verip, eğitim hayatına yöneldi.

Uzan bir süre gözlerden uzak yaşayan Demirci, evlilik fotoğraflarıyla bomba gibi dönüş yaptı.