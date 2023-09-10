Bir evden tam 20 ton çıktı. Çukurova Belediyesi çalışanları manzara karşısında şok oldu

Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temizlik ekipleri, kötü koku yayılan ve böcekler çoğalan bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Çöp evin sahibi K.D., ekiplerin temizlik çalışmalarına, "Yapmayın, bunlar yılların emeği" diyerek direndi.

KAYNAK: DHA
Bir evden tam 20 ton çıktı. Çukurova Belediyesi çalışanları manzara karşısında şok oldu

Adana'nın Çukurova Belediyesi'nin Toros Mahallesi sakinleri, bir apartmandan gelen kötü koku ve böcekler üzerine belediyeye şikayette bulundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şikayetin ardından belirtilen adrese giderek savcılık izniyle içeri girdi. Çöplerden dolayı dairenin kapısının dahi zor açıldığı görülürken, içeri giren temizlik personeli şaşkınlık yaşadı. İlaçlama yapılan çöpler, poşetlerle kamyona yüklendi.

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"Yapmayın, bunlar yılların emeği"

Çöp evin sahibi K.D., “Yapmayın bunlar yılların emeği. Poşetlerin içinde malzemelerim var, seçeceğim. Hep eşya. Gel bak battaniye var, sigara var. Önemli evraklarım var” diyerek çöplerin atılmamasını istedi.

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20 ton çöp çıktı

Daire çöplerden arındırıldıktan sonra tekrar ilaçlama yapıldı. Evden 20 ton çöp çıkarılırken, 2 kamyona yüklenerek bertaraf tesisine götürüldü.

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