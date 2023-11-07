Bir Galatasaraylının paylaşımı: "Bayern Münih maçı öncesi büyü yapmak için çıktım, inemiyorum"

Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray için bir taraftar Bayern Münih'in stadına büyü yapmak için çıktığını ancak inemediğini iddia etti. O görüntüler gündem oldu