Bir garip dolandırıcılık hikayesi: Kendisini FETÖ'den yargılanan uzman çavuş olarak tanıttı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, mahallelerine gelen bir kişinin dolandırıcılık yaparak esnafı ve yurttaşı dolandırdığını iddia etti.

Bir garip dolandırıcılık hikayesi: Kendisini FETÖ'den yargılanan uzman çavuş olarak tanıttı

İddiaya göre kendini uzman çavuş olarak tanıtan bu kişi görevi sırasında FETÖ davasından yargılandığını ve bunun sonunda 4 milyon TL tazminat kazandığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, mahalle sakinlerinden Ö.A. yaşananları şöyle anlattı:

“Lokanta işletiyoruz. 13 Ağustos’ta dükkâna daha önceden hiç tanımadığımız bir kişi geldi. Kendisini askeri personel olarak tanıttı. Ertesi gün Suriye’ye operasyona gideceğini, daha önceden geçirdiği soruşturma nedeniyle devletten 4 milyon TL tazminat aldığını ve bu parayla iyilik yapmak istediğini söyledi. Askeriyenin kendisine 3 bin TL değerinde marketten alışveriş hakkı verdiğini ve bunu bize devretmek istediğini, telefonumuza marketin uygulamasını yüklememizi söyledi. Biz uygulamayı yükledikten sonra, alışverişinizi yapın ben de telefona kodu gireceğim diyerek telefonu aldı. Alışverişimizi yaptığımızda markette yoktu.”

Benzer gerekçelerle mahalleden bir kişinin evine giren hırsız, teknolojik aletleri toplayıp, “Aldığım tazminatla bunları yenileyeceğim” diyerek ortadan kayboldu.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi Yaşam
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı Dünya
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı
Erzurum’daki kazada faciadan dönüldü: 5 yaralı Yaşam
Erzurum’daki kazada faciadan dönüldü: 5 yaralı
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum Spor
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum
Elektrikli araçlar var. Şarj istasyonları yok Yazarlar
Elektrikli araçlar var. Şarj istasyonları yok
Sanık sandalyesine rüzgârı oturtmak Yazarlar
Sanık sandalyesine rüzgârı oturtmak