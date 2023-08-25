Bir garip dolandırıcılık hikayesi: Kendisini FETÖ'den yargılanan uzman çavuş olarak tanıttı

İddiaya göre kendini uzman çavuş olarak tanıtan bu kişi görevi sırasında FETÖ davasından yargılandığını ve bunun sonunda 4 milyon TL tazminat kazandığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, mahalle sakinlerinden Ö.A. yaşananları şöyle anlattı:

“Lokanta işletiyoruz. 13 Ağustos’ta dükkâna daha önceden hiç tanımadığımız bir kişi geldi. Kendisini askeri personel olarak tanıttı. Ertesi gün Suriye’ye operasyona gideceğini, daha önceden geçirdiği soruşturma nedeniyle devletten 4 milyon TL tazminat aldığını ve bu parayla iyilik yapmak istediğini söyledi. Askeriyenin kendisine 3 bin TL değerinde marketten alışveriş hakkı verdiğini ve bunu bize devretmek istediğini, telefonumuza marketin uygulamasını yüklememizi söyledi. Biz uygulamayı yükledikten sonra, alışverişinizi yapın ben de telefona kodu gireceğim diyerek telefonu aldı. Alışverişimizi yaptığımızda markette yoktu.”

Benzer gerekçelerle mahalleden bir kişinin evine giren hırsız, teknolojik aletleri toplayıp, “Aldığım tazminatla bunları yenileyeceğim” diyerek ortadan kayboldu.