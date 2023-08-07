Bir gecede 12 milyar dolar kazandı. Paranın kendisine akmasını evinde puro içerek seyretti

Jeff Bezos, Amazon’un hisseleri artınca bir gecede 12 milyar dolar yükseldi. Bu miktarı görenler "Paranın kendisine akmasını evinde puro içerek seyretti" yorumunu yaptı.

Bir gecede 12 milyar dolar kazandı. Paranın kendisine akmasını evinde puro içerek seyretti

Dünyanın en zengin üçüncü insanı Jeff Bezos'tan yeni rekor geldi.

164 milyar dolarlık yeni servetiyle Bezos, hâlâ Elon Musk (232 milyar dolar) ve Bernard Arnault’dan (193 milyar dolar) sonra dünyanın üçüncü zengini ancak ABD basınına göre, Amazon hisseleri cuma 143 dolardan işlem görüyordu.

Şirketin kazanç raporunun açıklanmasının ardından hisseler yükselişe geçti.

Amazon ikinci çeyrekte net geliri 6.7 milyar dolara ulaştığı için kârında keskin bir artış bildirince, 992.6 milyon hissesi olan Bezos parasına para kattı.

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