Bir gramdan fazlası böbreklere zarar veren bitki

Ersoy Özdem
Bir gramdan fazlası böbreklere zarar veren bitki
Mekke Ayrığı, Hint Sümbülü adıyla da tanınan, pek çok hastalığa şifa olan bir bitkidir. İşte Mekke Ayrığı’nın faydaları...

Mekke Ayrığı Afrika’da yetişen bir bitki olmasına rağmen, Türkiye’de Antalya civarında da bulunabilir. Mekke Ayrığı otu, tıbbi olarak hangi rahatsızlıklara iyi gelir? İşte cevabı:

Bu bitkinin içilmesi çok dikkatli olmalıdır. Çünkü Mekke Ayrığı çok kuvvetli bir bitki. Bir gramdan fazlası böbreklere zarar verebilir. Bu sebeple, bu bitkiyi kullandıktan sonra gül suyu içmek zararı önlemek için gereklidir.

Kökünü kaynatarak on beş gün boyunca içerseniz, eklem ağrılarınızın azaldığını fark edeceksiniz. Ayrıca ciğerlerinize de iyi gelecektir.

Mekke Ayrığı otunun kaynatılmış suyu, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, idrar söktürücü olarak, mesane taşlarının düşürülmesine faydalıdır.

Mide gazını giderir.

Rahim hastalıkları olan kadınlara da iyi gelir. Bu bitkiden elde edilen yağ, sinirleri rahatlatır ve bağırsak spazmlarını önler.

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Kadınların rahim yaralarının iyileşmesi için, bu bitkinin suyuyla banyo yapmaları yararlı olur.

Kokusu uykusuzluk çekenlere iyi gelir. Fakat çok fazla koklamak baş ağrısına neden olabilir.

Mide ve karaciğerdeki zararsız sert urları eritir. Kan tüküren hastalara da yardımcı olur. İştahsız olanların iştahını açar.

On gün süreyle düzenli olarak kullanılması gerekir. Kilo problemi olanlara da zayıflamada destek olur. Ayrıca kadınların adet düzenini sağlar. İdrar miktarını arttırır ve üreyi vücuttan atar.

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