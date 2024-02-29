Akrep ve arı sokmasında faydalı. Şifa saçan otun yararları saymakla bitmiyor

Doğal ürünlerin popülaritesi artarken, insanlar şifalı bitkilere yöneliyor. Ancak, bu bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerini anlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Özellikle akrep ve arı sokmalarında faydalı olduğu bilinen zakkum bitkisi, dikkat çekiyor.

Peki, zakkum nedir?

Zakkum, Akdeniz sahillerinde ve Türkiye’nin Batı ve Güney Anadolu bölgelerindeki dere yataklarında yetişen, zakkumgiller familyasına ait bir bitkidir. Boyu 5 metreye kadar çıkabilir ve kışın yaprak dökmez. Yoğun dallara sahip olan zakkumun çiçekleri pembe renklidir ve meyveleri kapsül formundadır. Ancak, zehirli bir bitkidir.

Yapraklarında reçine, tanen, glikoz, C vitamini ve oleandrin isimli bir glikozit bulunur. Ayrıca kabukları ve tohumlarında da etkili bileşenler mevcuttur. Evde ilaç yapımında kullanılması önerilmez.

Zakkumun faydaları…

Dışsal olarak uygulandığında kas ağrılarını hafifletebilir ve akrep ile arı sokmalarında yarar sağlayabilir.

Düşük dozlarda kullanıldığında kalp fonksiyonlarını destekleyebilir ve idrar söktürücü olarak işlev görebilir.

Vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olabilir.

Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir.

Yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen karışım cilt sağlığı için faydalı olabilir.

Böcek ısırıklarına karşı etkili olabilir.

Yapraklarından yapılan püre, hemoroid sorunlarına iyi gelebilir.

Toz haline getirilen yaprakları, epilepsi tedavisinde kullanılabilir.

Yaprak ve çiçeklerinden hazırlanan su, kulak ağrılarını hafifletebilir.

Egzama tedavisinde kullanılabilir.

Zakkum nasıl kullanılır?

Zakkum bitkisinin aşırı tüketimi vücutta zehirlenmeye yol açabileceğinden, ağız yoluyla alınmamalıdır.

Bitkinin çiçekleri veya yaprakları kurutularak çay yapımında kullanılmamalıdır.

Herhangi bir kullanım öncesinde mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.