Bir güzellik merkezi sahibinin daha mal varlığı ortaya döküldü. Özgür Demirtaş ödemeleri gereken vergiyi açıkladı

16 villa, 28 daire, 173 işyeri, 1 yat, 1 helikopter... Sosyal medyada fenomen olan çiftin 1.5 milyar liralık mal varlığı ortaya çıktı. Özgür Demirtaş yaptığı paylaşımla çiftin vermesi gereken vergiyi açıkladı.

Serhat Ağa KAYNAK: Haber Merkezi
Bir güzellik merkezi sahibinin daha mal varlığı ortaya döküldü. Özgür Demirtaş ödemeleri gereken vergiyi açıkladı

Sosyal medyada fenomenlerin gösterişli hayatları Dilan-Engin Polat çiftinden sonra kullanıcıların daha da dikkatini çekmeye başladı.

Polat çiftinin ultra lüks yaşantısının cezaevinde bitmesiyle gözler diğer fenomenlere çevrildi.

Son zamanlarda ‘Şulemsi’ adlı hesaptan yapılan paylaşımlar özellikle Polat çiftinden sonra sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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Çiftin güzellik merkezi sahibi oldukları ve kazançlarını da bu şekilde sağladıkları her ne kadar iddia edilse de sahip oldukları mal varlıkları ağızları açık bıraktı.

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Fenomen çiftin mal varlıklarının ortaya çıkmasının ardından Özgür Demirtaş, çiftin en azından 1 milyar lira vergi vermeleri, aksi halde yetkililerin bakması gerektiğini açıkladı.

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Özgür Demirtaş’ın konu hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde:

“16 Villa tanesi 20 milyondan 320 milyon

28Daire tanesi 10 milyondan 280 milyon

1 basitinden helikopter 60 Milyon

173 işyeri tanesi 5 milyondan 865 Milyon

1 küçük yat 30 milyon

Toplam: 1 Milyar 555 Milyon!

Eğer 1 Milyar TL’den az vergi verdilerse yetkililer bir bakarsa iyi olur.”

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