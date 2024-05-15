Bir haftadır çatıda mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir haftadır çatıda mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor
Eskişehir’in Emek Mahallesi’nde bir haftadır binanın çatısında mahsur kalan kedi, mahalle sakinlerinin çabalarına rağmen kurtarılmayı bekliyor. İtfaiye ekiplerinin yardıma gelmediği iddia edildi.

Eskişehir’in Emek Mahallesi'nde bir haftadır binanın çatısında mahsur kalan kedi, mahalle sakinlerinin ve muhtarın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Mahalleli, kediyi indirmek için defalarca itfaiyeyi aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

Olay, Emek Mahallesi’nde yurt dışında yaşayan bir aileye ait olduğu öğrenilen evin çatısında meydana geldi. Kedinin çatıda mahsur kaldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu hem itfaiyeye hem de mahalle muhtarına bildirdi.

Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerini aradığını ancak olumsuz yanıt aldığını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Semih Akıl ise, "7-8 gündür indiremedik, itfaiyeyi aradık, ‘gelemeyiz’ dediler" diyerek durumu özetledi.

Mahalle sakinleri, kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti. Kedinin mahsur kalmaya devam etmesi, mahalle halkında endişeye neden oldu.

Yetkililerin konuya acil olarak müdahale etmesi ve kedinin güvenli bir şekilde kurtarılması bekleniyor.

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