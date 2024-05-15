Burun ameliyatı sonrası narkoz etkisinde olan eşine şaka yaptı "Doğurdun!"

Kaynak: Haber Merkezi
Burun ameliyatı sonrası narkoz etkisinde olan eşine şaka yaptı "Doğurdun!"
Burun ameliyatı sonrası narkoz etkisinde olan eşine yaptığı şaka sosyal medyada viral oldu.

Burun ameliyatı sonrası narkoz etkisinde olan bir kadın, kocasının yaptığı "doğurdun" şakasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Ameliyat sonrası henüz kendine gelemeyen kadına kocası, “Bebeğimiz oldu” dedi. Şaşkınlıkla "Ne ara doğurdum ben ya? Kadın mı erkek mi?" diye soran kadın, izleyenleri güldürürken kocası şakasına devam ederek, "Gözleri aynı senin gibi kocaman yeşil yeşil" dedi.

Narkoz etkisindeki kadının bu sözler üzerine verdiği cevap ise izleyenleri kahkahaya boğdu: "Benim değil o!" Kocası tarafından kaydedilen bu komik anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra viral oldu.

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