Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pilates yaptılar

Batman'ın tarihi Hasankeyf Kalesi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için düzenlenen sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 16 erkek, kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla müzik eşliğinde pilates yaptı.

Katılımcılar, kadın cinayetlerini durdurulması için yaptıkları, pilates hareketleriyle dikkat çekti. Bu etkinlik, tarihi kalenin mistik atmosferinde gerçekleşen kadın cinayetlerine dikkat çekmeyi amaçladı. Etkinliği düzenleyen grup, kadın cinayetlerine son verilmesi için toplumsal bilinç oluşturmak istediklerini belirtti.

Bu sıra dışı protesto, kısa sürede sosyal medyada kısa sürede viral olarak yorum yağmuruna tutuldu.