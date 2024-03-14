Bir hanede 2 bin 99 seçmen. Hepsi tek partiye oy verecek

4 Ocak 2024 tarihinden itibarıyla seçmen listeleri muhtarlıklarla askıya çıkarıldı. Listelerde bulunan şüpheli seçmenlere karşı CHP harekete geçti.

Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu dört adreste, 6 bin 643 seçmen kaydedildiği belirlendi. Bu adreslerden Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi, Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne 1989 kişi, Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara birinci daireye 1806 kişi, ikinci daireye ise 749 kişi seçmen olarak kaydedildi. Siirt’te toplam 7 bin 508 şüpheli seçmen bulunduğu belirtildi.

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş, şüpheli seçmelere karşı ilçe seçim kuruluna itiraz etti fakat yaptığı itiraz, “Hayali seçmen değildir. Kolluk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir” denilerek ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

5 İLDE ŞÜPHELİ SEÇMENLER

CHP seçmen hareketi verilerine göre beş ilin merkezinde bulunan şüpheli seçmenlerin sayıları şu şekilde kaydedildi:

- Siirt merkez: 7 bin 508

- Kars merkez: 3 bin 810 erkek, 29 kadın

- Ağrı merkez: 4 bin 603 erkek, 109 kadın

- Şırnak merkez: 7 bin 260 erkek, 126 kadın

- Iğdır merkez: 4 bin 114 erkek