Bir ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 2 gün boyunca beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

KAYNAK: AA
Bir ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hava olaylarından dolayı 9 ve 10 Ağustos'ta denizde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, hava muhalefeti, şiddetli rüzgar ve lodos beklentisi sebebiyle denizde riskli bir ortam oluşacağının tahmin edildiği kaydedilerek, "Karadeniz sahillerimiz boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyunun 9 ve 10 Ağustos'ta 2 metreye ulaşacağı yönünde tahminler var. Tatilcilerimize bu şartlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz sahillerde kırmızı bayrak çekerek, misafirlerimizi denize girmemeleri konusunda anonslarla uyaracaktır. Lütfen onların hayatını ve kendi hayatınızı riske atmayın ve uyarıları dikkate alın." ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu Güncel
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
48 kişiye mezar olan binanın projede 6 kat gösterilip 12 kat inşa edildiği ortaya çıktı Güncel
48 kişiye mezar olan binanın projede 6 kat gösterilip 12 kat inşa edildiği ortaya çıktı
İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız Dünya
İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız
Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat Spor
Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat
Fransa'da 5 polis gözaltına alındı Dünya
Fransa'da 5 polis gözaltına alındı
Ankaragücü'nden flaş transfer Spor
Ankaragücü'nden flaş transfer
Kendini hoca sanan kişi, cemaatin başına geçip garip sesler çıkardı Güncel
Kendini hoca sanan kişi, cemaatin başına geçip garip sesler çıkardı