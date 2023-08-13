İstanbul’un bir ilçesinde denize girmek yasaklandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Kaymakamlığı olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeni ile denize girmek yasaklandı.

KAYNAK: DHA
İstanbul’un bir ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sarıyer Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "13.08.2023 Pazar günü Sarıyer İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girme yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yasak kapsamında, Kısırkaya'da bulunan plajın girişleri jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Yüzmek için gelen vatandaşlar plaja alınmadı. Maltepe'den Sarıyer'e yüzmek için gelen ancak plaja alınmayan Cavit Demir, "Maltepe'den geldik buraya, yaklaşık 60- 70 kilometre ileriden geldim buraya. Denize gireriz, hiçbir şey olmazsa güneşleniriz, kumsala gireriz diye ama maalesef burası daha da beter olmuş. Anadolu yakasından daha kötü. Giremeyeceğiz zaten jandarma da bırakmıyor. Manzara seyredeceğiz, denizin sesini dinleyip gideceğiz. Yapacak başka birşey yok. Belki de piknik yaparız gelmişken. Yasaklanması doğru karar, gerçekten deniz alır götürür, çok dalgalı. Pazar'ı bekliyoruz denize girelim diye ama maalesef Pazar günü de şansımıza böyle" şeklinde konuştu.

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