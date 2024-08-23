Bir ilde ekmeğe zam. Gramajı düşürüldü

Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ve Fırıncılar ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından alınan kararla, Uşak'ta ekmek fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

200 GRAM EKMEK 10 LİRA OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 250 gramı 10 TL'den satılan ekmek, artık 200 gram olarak aynı fiyattan satışa sunulacak. Bu durum, kamuoyunda "gizli zam" olarak nitelendirilirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, zaten düşük olan gramajın daha da düşürülmesinin, günlük ekmek tüketimini artıracağını ve bu nedenle daha fazla ekmek almak zorunda kalacaklarını dile getirdi.

ŞUBAT AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Şubat ayında da UESOB ve Fırıncılar ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapılmış, 230 gramı 8 TL’den satılan ekmeğin gramajı artırılarak 250 gramı 10 TL'den satışa sunulmuştu.