Yeni banka geliyor işte ismi. Resmen onaylandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yeni banka geliyor işte ismi. Resmen onaylandı

BDDK'dan bir bankaya daha faaliyet izni. Geçen sene kuruluş izni verilen bankaya bugünden itibaren faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'nın geçen sene kuruluşuna izin verdiği Enpara Bank'a faaliyet izni çıktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Enpara, bankacılık sektöründeki yerine almış oldu.

Resmî Gazete’de yayımlanan BDDK kararında şu ifadeler kullanıldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03,08 2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

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