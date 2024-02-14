Bir ilde okullar tatil edildi

Kaynak: İHA
Bir ilde okullar tatil edildi
Şiddetli yağış nedeniyle Şanlıurfa Valiliği okulların tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak uyarısı yaptı. Meteoroloji Şanlıurfa için de sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Valiliği ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak tüm okulları tatil etti.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Vatandaşlar yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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