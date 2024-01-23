Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi

Damla Baylan
Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi
Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savunan kadının sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. TikTok hesabından paylaşım yapan kadın bir de kadınlara akıl verdi.

Sosyal medyada erkeklerin 4 kadınla evlenmesini normal karşılayan kadının sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Erkeklere 4 eşin helal olduğunu savunan kadın, erkeklerin başka kadınlara gitmesinin sebebi olarak eşlerin tavrını gösterdi.

Paylaşımında kadınlara eşlerine nasıl yaklaşımı konusunda akıl veren kadın şunları söyledi:

“Erkeğe 4 hanım helal, sen kimsin haram ediyorsun... Madem öyle eşine 4 4’lük hatun olacaksın. Yanında manken gibi olacaksın... Şıkır şıkır anne olacaksın... 4’üncüyü sen daha iyi biliyorsun”

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