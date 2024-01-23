Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi

Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savunan kadının sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. TikTok hesabından paylaşım yapan kadın bir de kadınlara akıl verdi.