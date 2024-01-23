Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi

Sosyal medyada erkeklerin 4 kadınla evlenmesini normal karşılayan kadının sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Erkeklere 4 eşin helal olduğunu savunan kadın, erkeklerin başka kadınlara gitmesinin sebebi olarak eşlerin tavrını gösterdi.
Paylaşımında kadınlara eşlerine nasıl yaklaşımı konusunda akıl veren kadın şunları söyledi:
“Erkeğe 4 hanım helal, sen kimsin haram ediyorsun... Madem öyle eşine 4 4’lük hatun olacaksın. Yanında manken gibi olacaksın... Şıkır şıkır anne olacaksın... 4’üncüyü sen daha iyi biliyorsun”