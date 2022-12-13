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Bir kadın, çamaşır asarken 5'nci kattan düşerek ağır yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çamaşır asarken 5'inci kattan düşen bir kadın, ağır yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:03
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Bir kadın, çamaşır asarken 5'nci kattan düşerek ağır yaralandı

Bir kadın, çamaşır asarken 5'nci kattan düşerek ağır yaralandı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, çamaşır asarken 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. 5. katta bulunan evinin balkonunda çamaşır asan kimliği henüz bilinmeyen bir kadın aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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