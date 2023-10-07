Bir kadın daha kocası olacak cani tarafından öldürüldü. Durdurun bu terörü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kocasının silahla yaraladığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Camili Mahallesi’nde kocası İ.A. tarafından yanındaki B.T. ile silahla yaralanan T.A, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Silahlı saldırı, Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde meydana gelmişti. İHA'nın haberine göre, 36 yaşında zanlı, aldatıldığını düşünerek karısı Tansu A.’yı takip etti. Eşini, B.T. ile gören İ.A. karısı ve buluştuğu B.T.’yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı. İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

TEK KELİMELİK YANIT

Olayın ardından silah ile polise teslim olan şüpheli İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği esnada basın mensuplarının ‘Neden yaptınız, pişman mısınız’ sorusuna ise ‘adalet’ yanıtını vermişti. Şüpheli İ.A., adli mercilerce dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN İKİ GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Öte yandan, Tansu A. ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İ.A. ile Tansu A.’dan geriye ise sosyal medya hesaplarındaki çocukları ile birlikte çekildikleri fotoğraf karesi kaldı.