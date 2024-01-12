Bir kadın, sigorta parası için eşinin kahvesine zehir koymaya çalışırken yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir kadın, sigorta parası için eşinin kahvesine zehir koymaya çalışırken yakalandı
Amerika'da yaşayan bir kadın, sigorta paralarını alabilmek amacıyla eşinin kahvesine zehir koymaya çalışırken kocasının yerleştirdiği gizli kameralar tarafından yakalanarak tutuklandı.

Amerika'da yaşayan bir kadın, maddi çıkar sağlamak amacıyla eşinin hayatını riske atacak tehlikeli bir planı uygulamaya kalkışırken kocasının gizli kameraları tarafından yakalandı. Kadının, eşinin hayatını kaybetmesi durumunda almayı planladığı sigorta paralarını elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, kadının eşinin kahvesine zehir koyma anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleriyle açığa çıktı. Eşinin şüphelenmesi üzerine kahvesini içmeyen adamın, güvenlik kameraları sayesinde olayın farkına varmasıyla birlikte polise başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda kadın tutuklandı.

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