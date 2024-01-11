Gurbetçinin gündem olan sözleri: "Biz Arap kökenli değiliz, biz Türk kökenliyiz!"

Hollanda'da yaşadığını söyleyen Türk gurbetçi, sokak röportajında söyledikleriyle beğeni topladı.

"12 tane şehit var, düşmüşler Filistin derdine. Tamam Müslüman da, şehitler Ermeni evladı mı? Bunlar bizim canımız, evladımız. Bunlara da yas mı ilan edeceksin, ne yapacaksın, bir şey yapalım. Şurada adam Filistin reklamı yapıyor. Ya bana ne kardeşim, benim canım yanmış. 12 tane vatan evladı şehit olmuş. Biz Arap kökenli değiliz, biz Türk kökenliyiz. İnsanlar mutlu değil, insanlar korkuyor. Bana ne Suudi Arabistan kralından ya! Ben bu ülkede yaşıyorsam, bu ülkenin evladına, bu ülkenin şehidine ağlarım ya!"