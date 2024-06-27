Bir kadının kadınlara söylediği ağır sözler tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir kadının kadınlara söylediği ağır sözler tepki topladı

Sosyal medyada bir kadının, diğer kadınlara yönelik tepki toplayan ifadeleri gündem oldu. Kadının, "40 yaşında kadınlarla çıkmak, iPhone 11 kullanmak gibidir. Piyasadaki en yeni model olmadığını bilir ama uygun fiyatlıdır, işini görür. Şarjları gece erken bitebilir ama unutmayın, sağlam kasadır" sözleri, geniş çapta tartışma yarattı.

Sosyal medya platformlarında bir kadının, kadınlara yönelik tepki çeken ifadeleri büyük tartışma yarattı. İfadesinde, "40 yaşında kadınlarla çıkmak, iPhone 11 kullanmak gibidir. Piyasadaki en yeni model olmadığını bilir ama uygun fiyatlıdır, işini görür. Şarjları gece erken bitebilir ama unutmayın, sağlam kasadır" şeklindeki sözleri, geniş kesimlerden tepki aldı.

Bu sözler, yaş ve cinsiyet temelli önyargıları beslediği ve kadınları sadece dış görünüşleriyle sınıflandırdığı gerekçesiyle eleştirildi. Sosyal medyada hızla yayılan ifadeler, kadın hakları savunucuları ve toplumsal eşitlik aktivistlerinden sert tepkiler aldı. Özellikle kadınların yaşam tarzları ve değerlerinin bu şekilde basite indirgenmesi eleştirildi.

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