Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı

Antalya'da yaşanan olayda, bir kadın darp edilip maskeli bir hırsızın 1.5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek evindeki altınları çaldığını iddia etmişti. Olayın detayları incelendiğinde, kadının maddi sıkıntılar içinde olduğu ve yaklaşık 20 bin TL kredi kartı borcu bulunduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan soruşturmada, kadının maddi sıkıntılarının altın hırsızlığı iddiasına ne derecede etki ettiği araştırıldı. Kadının ifadesinde, borç baskısı altında kaldığı için altınlarından vazgeçmek zorunda kaldığını ve bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu söylediği belirtildi.