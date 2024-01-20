Bir Kapadokya geleneği Testi Kebabı nasıl yapılır?

Türk mutfağının en meşhur yemeklerinden, Kapadokya sofralarının vazgeçilmezi, leziz ana yemek Testi Kebabı yapmak isteyip de nasıl yapıldığını bilmeyenler, bu haber tam sizin için. İşte Testi Kebsabı nasıl yapıldığını gösteren tarifimiz ve lezzetli Testi Kebabı olmazsa olmazları haberimizde.

Ülkemizde Kapadokya yöresine ait vazgeçilmez lezzet Testi Kebabı gerek yerli gerek yabancı turistlerce oldukça rağbet görüyor. İşte meşhur Testi Kebabı tarifiyle sizler de bu zevke ortak olabilirsiniz.

TESTİ KEBABI MALZEMELERİ

1 kilogram kuşbaşı et (kuzu veya orta yağlı dana eti)

500 gram domates

500 gram arpacık soğan

20 adet sarımsak

6 adet orta boy yeşil biber

250 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Testinin ağzını kapatmaya:

1 adet ekmek hamuru

TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Kabuğu soyulan domates ve çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberler kuşbaşı büyüklüğünde doğranır.

Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını ayıklanır ve peşinden bütün olarak bırakılır. Tuz ve karabiber eklenen sebzeleri etle birlikte harmanlanır.

Bol suda yıkayarak suyu süzülen testinin tabanına tereyağının yarısı alınır.

Baharatlarla harmanlanan etli ve sebzeli karışım, testiye doldurulur. Üst kısmına ise küçük parçalar halinde kesilen tereyağı ilave edilir.

Testinin üzeri ekmek hamuruyla kapatılarak et ve sebzelerin kendi buharında pişmesini sağlanır.

Odun ateşinde tadı kusursuz olan yemeği, pişirme şansı olanlar meşe kömürüyle açık havada 2 saatte, fırında da yaklaşık 90 dakika pişirilir

Pişirme işleminin ardından boğum yerinden kırılan testinin içindeki kebap, servis tabağına alınır. Çoban salata eşliğinde servis edilir.