Çay nasıl içilmeli

Çay, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Türkiye, dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke konumunda. Ancak çayın yanlış tüketimi, sağlık açısından bazı riskler taşıyor. Çayın faydalarından yararlanmak için doğru tüketim şekline dikkat etmek gerekiyor.

ÇAYIN FAYDA VE ZARARLARI

Çay, içerdiği antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını koruyor, kolesterolü düşürüyor, beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor. Alzheimer ve demans gibi hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. Ancak çayın fazla tüketilmesi veya aç karnına içilmesi, mide ağrısı, kansızlık, çarpıntı, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sorunlara yol açabiliyor. Çayın içindeki kafein, vücutta su kaybına ve sinir sistemini uyararak stresi artırmaya neden olabiliyor.

DOĞRU TÜKETİM NASIL OLMALI?

Çayın zararlı etkilerinden kaçınmak için, çayı yemeklerden en az yarım saat sonra içmek, günde 2-3 bardaktan fazla içmemek, çayı çok demli yapmamak, tatlandırmamak, süt veya limon katmamak öneriliyor. Çaydaki kafein miktarını azaltmak için ise, çayı demledikten sonra üzerine sıcak su ekleyip 10 saniye bekletip suyu dökmek ve tekrar sıcak su ilave etmek yararlı olabilir.

Türkiye, dünyada çay tüketiminde ilk sırada yer alıyor. Türkiye’yi Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere takip ediyor. Çay, dünyanın en çok tüketilen içeceği olan suyun ardından ikinci sırada geliyor.