Bir kaşığı hastalıkları bitiriyor

Tereyağı ve bazı süt ürünlerine karşı yıllarca oluşturulan zararlı olduğu yönündeki fikirler bu gelişmeden sonra değişecek. Canan Karatay açıkladı…

Bir kaşığı hastalıkları bitiriyor

Yıllarca doymuş yağ asitlerinin sağlığa zararlı olduğu söylenerek uzak duruldu. Ancak yeni yapılan çalışmalar tam tersini söylüyor. Tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan C15:0 adlı bir doymuş yağ türünün aslında oldukça faydalı olabileceğini ortaya koydu.

Bilimsel araştırmalar, oldukça yeni bir veri elde ederek uzun süre zararlı sandığımız bir besin grubunun aslında sandığımızdan çok daha faydalı olduğunu tespit etti. Doymuş yağ asitlerinin genellikle zararlı olduğuna dair kanıtı yerle bir edecek olan yeni kayıtlar, farklı bir bakış açısı sunuyor. Yıllarca tereyağının sağlıklı olduğunu savunan ve tersi düşüncelerin yanlış olduğunu belirten Canan Karatay, bu araştırma sonrası haklılığını kanıtladı.

Halk sağlığı araştırmacısı ve veteriner olan Stephanie Venn-Watson'ın yunuslar üzerinde yaptığı yıllar süren araştırmanın sonunda hayvanların yaşa bağlı hastalık riski ile insanlarda ortaya çıkan değişimler arasında oldukça dikkat çeken bir paralellik olduğunu ve beslenmenin bu süreçte ne kadar olduğunu tespit etti.

HASTALIKLARI VURUYOR

Bu verilerin ardından Venn-Watson sayesinde daha fazla doymuş yağ ve C15:0 içeriğinden nasıl faydalanılacağı konusunda daha iyi veriler elde etmeye dair çalışmalar yürütülüyor. Araştırmalar, beslenme sisteminde daha fazla C15:0 için otla beslenmiş besi hayvanlarından elde edilmiş tereyağı gibi yiyeceklerin doğru düzeyde tüketilmesi, hastalık riskini azaltırken sağlık ve genel durumda iyileşmeyi sağlıyor.

SAĞLIKLI BESLENMENİN BİR PARÇASI

Elde edilen kanıtlar, tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, bazı balık türleri, algler ve mantarların C15:0 adlı bileşiğin düzeylerini artırmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İnsanlar için en uygun seviyenin belirlenmesi için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

YAĞIN KAYNAĞI ÖNEMLİ

Uzman Diyetisyen Brigitte Zeitlin, Insider'a verdiği demeçte, yağlı gıdaların çeşitli gıda gruplarının sağlıklı beslenmede rolünün şaşırtıcı olmadığını, doymuş yağın korkutucu bir yağ türü değil; önemli olanın yağın kaynağı olduğunu belirtiyor. Zeitlin, aşırıya kaçılmadığı sürece faydalarından yararlanmak için günde bir yemek kaşığından biraz daha fazla yüksek kaliteli tereyağı ve günde bir porsiyon tam yağlı süt ürünü tüketmenizi öneriyor.

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