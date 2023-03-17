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Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi

İstanbul'da bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:56
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Bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi

Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
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İstanbul Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine 33 bin 339 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin arkadaşıyla şakalaşmak isterken pitbull cinsi köpek tarafından ısırılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer alması üzerine inceleme yaptı.

Olayın 14 Mart'ta akşam saatlerinde Pınar Mahallesi'nde gerçekleştiğini tespit eden ekipler, köpeğin sahibi E.B.B'yi yakaladı. "Yaralama" gibi çok sayıda suç kaydı çıkan E.B.B hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlattı.

E.B.B'ye ayrıca 33 bin 399 lira idari para cezası uygulanırken, köpek de Esenyurt hayvan barınağına teslim edildi. (AA)

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