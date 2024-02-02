‘Bir mezar taşımız olsun istiyoruz’. Depremzede aileler kayıp yakınları için Ankara'da

Şevket Gölük - Ankara / YENİÇAĞ

Kayıplarını arayan depremzedelere milletvekilleri de destek verdi. Depremin yaşandığı illerden Ankara’ya gelen çok sayıda depremzede yurttaş, 37’si çocuk 145 kişinin akıbetini sordu. Ulus meydanda bir araya gelen yurttaşlar, ellerinde kaybolan yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

En çok kaybın Antakya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da mevcut olduğunu belirten aileler adına açıklama yapan Sema Güleç, 6 Şubat 2023’de meydana gelen depremlerden zarar gören 11 ilin yaralarının hala sarılmadığını belirtirken, “Kimileri için bir rakamdan ibaret olan bu 145 kişi bizim canlarımız. Bizler her yol ve yöntemi denememize rağmen hala kayıplarımıza ulaşamadık. Çoğumuz enkazların tamamı kaldırılana kadar enkaz başında bekledi, tüm resmi kurumlara başvurduk, DNA örneklerimizi verdik, kayıplarımızı hastanelerde, mezarlıklarda, sevgi ve bakım evlerinde, devletin tüm kurumlarında aradık, bize gelen tüm ihbarları değerlendirdik ancak bir sonuca ulaşamadık dedi.

KAYIPLARIN BULUNMASI İÇİN KOMİSYON TALEBİ

"Bizler kayıp yakınları sorunlarımıza bir çözüm üretilemediği için direnişimizi örgütlenerek devam ettirme kararı aldık. Bu amaçla da Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ni yani DEMAK’ı kurduk. Dernek olarak ilk talebimiz TBMM’de kayıplarımızın bulunması için bir komisyon kurulması oldu. Konuya ilişkin meclise 2 kere önerge verildi ancak reddedildi. Bizler söz konusu önergenin neden reddedildiğine dair bir açıklama bekliyoruz”

Sema Güleç, kayıpların bulunması konusunda kamuoyundan destek talep ederek şöyle devam etti: “Bizi yalnız bırakmayın. Bizler yalnızca duyarlı olmanızı ve kendinizi bizim yerimize koyarak empati kurmanızı istiyoruz. Bizler evlatlarımızın, eşlerimizin, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin bir tırnağına, bir kemik parçasına bile razı olacak hale getirildik. İnsan yakının ölüsünü bulduğuna sevinir mi? Sevinecek hale getirildik. Bizler, her şeye rağmen gidecek bir mezar taşımızın olmasını istiyoruz.”

“CANLARIMIZIN KAYIP OLARAK NÜFUSTAN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ”

"Derneğimiz, öncelikle kayıplarımızın bulunması ve tüm mağdur depremzedelere yardım etmek amacıyla çalışmalarını Türkiye genelinde yürütmeye ve yaygınlaştırmaya çalışmıştır. 11 ili kapsayan kayıplarımızın bulunması ve fay hattında bulunan Türkiye’nin acılarının tekrar etmemesi için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Taleplerimiz net. Mecliste depremde kaybolan yakınlarımızın bulunması için Deprem Kayıpları Arama Komisyonu kurulmasını, fethi kabir işlemlerinin yapılmasını, devletin tüm kurumlarında var olan depremzedelerle DNA eşleştirme işlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, son zamanlarda gündemde olan, kayıp depremzedelerin nüfustan düşürülme iddiasının da açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Biz kayıp yakınları nüfustan düşürülme işlemlerinin isteğe bağlı olmasını talep ediyoruz."

"Canlarımızın kayıp olarak nüfustan düşürülmesini istemiyoruz. Canlarımızı nüfustan düşürmek istiyorlarsa cenazelerini bulup bize versinler. Aksi halde kayıp olarak aranan canlarımızın nüfustan düşürülmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bizler tüm kamuoyunu bizimle dayanışmaya, sesimize ses olmaya çağırıyoruz. Lütfen canlarımızı yok saymaktan vazgeçin. Kayıp aileleri olarak yakınlarımızı bulana kadar arayışımız devam edecek. DEMAK olarak bütün yol ve yöntemleri denemekten geri durmayacağız. Bir yıldır bulunamayan kayıplarımız için ses olmaya ve onları bulana kadar aramaya devam edeceğiz."