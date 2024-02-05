Aman Allah'ım evlerde ışıklar yanıyor insanlar az sonra ölecek. Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Aman Allah'ım evlerde ışıklar yanıyor insanlar az sonra ölecek. Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
6 Şubat'taki Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde insanların panik anı, binaların yıkılması ve havanın soğuk olduğu o günlerde yapan kar güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem öncesi evlerdeki ışıklar yanıyor...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 7,7 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından oluşan büyük sarsıntı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması kentte bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

1400 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ EBRAR SİTESİNİN YIKILMA ANLARI

Pazarcık'taki Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı’nda bulunan 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin bazı bloklarının yıkılma anı da görüntülere yansıdı. Ebrar Sitesi'nde 1400 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan Bulvarı’ndaki yüksek katlı binaların yıkılması, depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışık çakması, kent merkezinin büyük bölümünün de aydınlanması dikkatleri çekerken sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere yakalandıkları görüldü.

Bir başka görüntüde ise Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin dışarı çıktığı sırada binanın yıkıldığı an yer aldı.

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