Bir parti daha Mansur Yavaş'a desteğini açıkladı

Kaynak: Cumhuriyet
Bir parti daha Mansur Yavaş'a desteğini açıkladı
Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) başkanı Ahmet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı bir videolu paylaşım ile 31 Mart tarihinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'a destek vereceklerini açıkaldı.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin bir gelişme daha yaşandı. MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini belirtti.

Ahmet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile, “MTP olarak herhangi bir siyasi partiyle ittifak yapmamaya veya parti olarak bütün halinde desteklememeye karar vermiş bulunuyoruz.

AKP rejimi bitsin, tek adam rejimi sona ersin, milletimiz nefes alabilsin diye muhalefet adayları içinden seçim bölgelerine göre, Türk ve Atatürk sorunu olmayan adaylar arasından partimizin uygun gördüğü adayları destekleyerek seçim sürecinde sahada olacağız.

MTP olarak yerel seçimlerde Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeye karar verdik. Diğer seçim bölgelerinde destekleyeceğimiz adayları zaman içerisinde milletimize arz edeceğiz” ifadelerini kullanarak açıktan bir şekilde Yavaş’a destek vereceklerini açıkladı.

Son Haberler
Motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için kaza yaptı Yerel Haberler
Motosiklet sürücüsü kediye çarpmamak için kaza yaptı
Göçük altında kalan işçinin ailesi isyan etti: Bir bakanın çocuğu olsaydı canlı canlı çıkarırlardı Gündem
Göçük altında kalan işçinin ailesi isyan etti: Bir bakanın çocuğu olsaydı canlı canlı çıkarırlardı
Turhan Sofuoğlu başaramadı Spor
Turhan Sofuoğlu başaramadı
Alzheimer tedavisinde yeni gelişme Sağlık
Alzheimer tedavisinde yeni gelişme
Trump kendini hapishanede ölen Rus lider Aleksey Navalnıy’e benzetti Dünya
Trump kendini hapishanede ölen Rus lider Aleksey Navalnıy’e benzetti
Öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı Gündem
Öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı
Dünyanın en lezzetli 50 ekmeği belli oldu. Türkiye'den sadece 1 lezzet listeye girdi Yemek Tarifleri
Dünyanın en lezzetli 50 ekmeği belli oldu. Türkiye'den sadece 1 lezzet listeye girdi